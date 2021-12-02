شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. رئيس الاتحاد القطري يزرو مران الفراعنة قبل مواجهة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى مساء اليوم المنتخب الوطني تدريبه على الملعب المخصص له استعدادا للقاء السودان في السابعة مساء السبت المقبل ( السادسة في القاهرة) ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة لكأس العرب.

يحتل منتخب مصر المركز الثانى فى المجموعة برصيد 3 نقاط خلف الجزائر المتصدر بنفس الرصيد، بينما يقبع منتخب السودان فى المركز الرابع والاخير بدون نقاط.

و زار الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم مران المنتخب الوطني برفقة المهندس هاني أبو ريدة عضو الفيفا والاتحادين العربي والأفريقي، وكان في استقبالهما رئيس الاتحاد المصري ومحمد الشواربي عضو الاتحاد.

وتمنى رئيس الاتحاد القطري التوفيق للمنتخب المصري مهنئا لاعبيه على وجود مدرب عالمي معهم ، فيما أكد هاني ابو ريدة عن سعادته بما يقوم به كارلوس كيروش من صناعة جيل جديد للكرة المصرية.