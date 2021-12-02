الإسماعيلى ينعى أدهم السلحدار ويعلن الحداد 3 أيام

القاهرة - سامية سيد -

نعى مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومى بخالص الحزن والأسى وفاة أدهم السلحدار نجم ومدرب الفريق الأسبق والذى وافته المنية منذ ساعات قليلة نتيجة أزمة قلبية مفاجآة في أعقاب متابعته لمباراة فريقه “المجد” السكندرى ضمن منافسات دورى القسم الثانى.

وعلى خلفية ذلك ، أعلن مجلس الإسماعيلي الحداد لمدة 3 أيام حدادا على روح الراحل.

والنادى الإسماعيلي إذ ينعى فقيده الراحل الذى يعد أحد نجوم الفريق الحاصلين على لقب دورى ٩٠ وكأس مصر ٩٧ داعيين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم آهله الصبر والسلوان.

وتوفى أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق، والمدير الفني لفريق المجد السكندري الناشط في دوري القسم الثاني، أثر تعرض لأزمة قلبية مفاجآة، داخل الملعب بعد فرحته بهدف فريقه في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة اليوم الخميس.

وفاز فريق المجد السكندري، على نظيره الزرقا بهدف دون رد جاء عن طريق محمد عصام في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وخلال احتفال اللاعبين والجهاز الفنى للمجد سقط أدهم السلحدار على الأرض مغشيا عليه وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.