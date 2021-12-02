شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يغيب عن مران المنتخب قبل مواجهة السودان في كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيب حمدي فتحي لاعب منتخب مصر عن المشاركة فى التدريبات الجماعية للفراعنة وفقا للبرتوكول المعتمد دوليًا في التعامل مع حالة الارتجاج التي تعرض لها، فيما أجرى الفحوصات الطبية الواجبة برفقة الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق بأحد مستشفيات الدوحة للاطمئنان على استقرار حالته الذي أشار إلى أن حالة اللاعب جيدة.

وشاراك فى التدريبات 22 لاعب حيث يسعى كارلوس كيروش من تصحيح أخطاء لاعبو المنتخب المصرى أمام لبنان فى تمكن من الفوز بيها بنتيجة هدف مقابل لاشئ

يخوض منتخب مصر لكرة القدم بقيادة كيروش، مباراته فى الجولة الثانية بالدور الأول ببطولة كأس العرب يوم السبت المقبل أمام السودان، بعدما افتتح مشواره فى البطولة بمواجهة لبنان وحقق فوزا صعبا بهدف نظيف.

يدخل منتخب مصر مباراة السبت المقبل بدافع الفوز وتخطى السودان، لمزاحمة الجزائر على تصدر الترتيب، بعد التغلب على لبنان بهدف نظيف فى الجولة الأولى، فى المقابل يخوض المنتخب السوداني، اللقاء بعد تلقيه هزيمة كبيرة من المنتخب الجزائري برباعية نظيفة، وسيحاول مصالحة جماهيره بالفوز على الفراعنة.