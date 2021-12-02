كاف يكشف لمصراوي موعد السوبر الإفريقي في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي على أن يقوم قبل نهاية الشهر الجاري في قطر.

وفي تصريحات لـ"يلا كورة" قال مصدر بالكاف :"تم الاتفاق على إقامة مباراة السوبر يوم 24 ديسمبر الجاري عقب انتهاء بطولة كأس فيفا للمنتخبات العربية بقطر".

وكان الموعد المحتمل للسوبر بين الأهلي والرجاء في فبراير المقبل، لكن بسبب إقامة بطولتي كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم للأندية في الشهر ذاته بات الأمر صعبا.

وقرر كاف انطلاق دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية يوم 15 فبراير 2022 وهو ما جعل إقامة بطولة السوبر الإفريقي في هذا الشهر خارج إطار المنطق.

وتحدد بشكل رسمي إقامة مراسم قرعة مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية يوم 28 ديسمبر الجاري، بدلاً من 23 من نفس الشهر وذلك لارتباط الجهاز التنفيذي في الكاف بالسفر للتحضير لمباراة السوبر في الدوحة.

ولم يتحدد حتى الآن موقف كاف من قبول طلب الأهلي والرجاء باللعب بالصفقات الجديدة استثناءً لعدم قيد هؤلاء اللاعبين في القائمة الإفريقية الأولى والتي تم تسجيلها في أكتوبر الماضي .