مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل إصابة علي معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر بالنادي الأهلي عن تفاصيل إصابة علي معلول التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب تونس في كأس العرب 2021 في قطر، وموقفه من مغادرة معسكر "نسور قرطاج".

كان الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تواصل مع نظيره التونسي للاطمئنان على حالة الظهير التونسي، بعد شعوره بآلام عقب فوز بلاده على موريتانيا (5-1) الثلاثاء الماضي ببطولة كأس العرب.

وقال المصدر في تصريحات خاصة إن معلول خضع لآشعة رنين مغناطيسي أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة، وسوف يخضع لبرنامج تأهيلي.

وأضاف: "معلول لن يغادر معسكر منتخب تونس، ولكنه سيغيب عن المواجهة المقبلة منتخب بلاده ضد سوريا، المقرر لها غدا الجمعة بالجولة الثانية من منافسات كأس العرب".

وأوضح: "الجهاز الطبي للأهلي بقيادة د. أحمد أبو عبلة على تواصل دائم مع نظيره في منتخب تونس، واطمئن على اللاعب واطلع على برنامجه التأهيلي".

وأتم: "معلول لأكثر من اختبار طبي أثبت سلامته، وشارك في مباراة تونس وموريتانيا بالشوط الثاني بعد الاطمئنان على النتيجة، وليتم تجهيزه بشكل تدريجي، لكنه شعر بآلام عقب تلك المواجهة".