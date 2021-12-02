مباشر بالفيديو. الظهور الأول لمرتضى منصور في الزمالك بعد العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، لعقد عدة اجتماعات اليوم الخميس، بمقر القلعة البيضاء في ظهور أول له عقب العودة لمنصبه.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد أصدرت قرارًا بعودة مجلس إدارة نادى الزمالك السابق برئاسة مرتضي منصور لإدارة القلعة البيضاء، فى إطار الالتزام بأحكام القضاء المصري.

ويأتي قرار الوزارة تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن مرتضى منصور، وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلى أن القرار جاء لصون العملية الانتخابية التي سيشهدها نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، واختيار مجلس إدارة مُنتخب من قبل أعضاء الجمعية العمومية بشكل يساهم في استقرار الكيان في السنوات الأربع المقبلة.

وكان مرتضى منصور قد عقد مؤتمرًا صحفيًا فور عودته بجانب اجتماع مع مدير الكرة أمير مرتضى منصور وقائد الفريق، محمود عبدالرزاق "شيكابالا"، ولكن كان بمقر مكتبه.

وإنتظروا تغطية مباشرة بالفيديو للظهور الأول لمرتضى منصور بالزمالك: