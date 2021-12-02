أبو ريدة يزور معسكر منتخب مصر في كأس العرب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - زار هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة الأسبق وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي "فيفا"، معسكر منتخب مصر المشاركة ببطولة كأس العرب 2021 في قطر.

أبو ريدة اصطحب في زيارته، التي قام بها اليوم الخميس، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وكان في استقبالهما أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري، ومحمد الشواربي عضو الاتحاد.

وتمنى رئيس الاتحاد القطري التوفيق للمنتخب المصري، مهنئا لاعبيه على وجود مدرب عالمي معهم هو كارلوس كيروش، فيما أكد أبو ريدة سعادته بما يقوم به المدرب البرتغالي من صناعة جيل جديد للكرة المصرية.

يذكر أن منتخب مصر كان يؤدي تدريبه على الملعب المخصص له، استعدادا لمواجهة السودان في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وشارك في المران 22 لاعبا، فيما تغيب عنه حمدي فتحي بعد تعرضه لارتجاج في المباراة الماضية ضد لبنان، وذلك وفقا للبرتوكول المعتمد دوليا في التعامل مع الحالات من هذا النوع.

وأجرى فتحي الفحوصات الطبية اللازمة برفقة د. محمد أبو العلا طبيب الفريق بأحد مستشفيات الدوحة للاطمئنان على استقرار حالته.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والسودان يوم السبت المقبل على ملعب "راس أبو عبود"، وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.