وفاة أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق خلال مباراة فريقه بالدرجة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

توفي أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق والمدير الفني لفريق المجد السكندري، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهة فريقه أمام الزرقا بالدرجة الثانية، والمقامة على الملعب الفرعي باستاد برج العرب.

وقال أيمن نعناع مدير الكرة في نادي الزرقا، إن السلحدار تعرض لأزمة قلبية بعد تسجيل فريقه هدف ليسقط يتم نقله من خلال سيارة الإسعاف إلى أحد المستشفيات قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

يذكر أن السلحدار هو نجم الإسماعيلي السابق، المتوج ببطولتي دوري 90 - 91، وكأس مصر عام 1997.

السلحدار تولى القيادة الفنية لفريق الإسماعيلي في وقت سابق، فيما تولى القيادة الفنية للمجد السكندري مطلع الموسم الحالي خلفا لأحمد صالح.