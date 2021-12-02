مجلس إدارة الأهلي يبدأ عمله ويحدد موقفه من العامري فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

تسلم مجلس إدارة الأهلي الجديد برئاسة محمود الخطيب مقاليد الأمور بشكل رسمي داخل القلعة الحمراء بعد الانتخابات التي جرت الجمعة الماضية وأسفرت عن فوز قائمة بيبو بالكامل.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي أن المجلس الجديد تسلم كافة الصلاحيات بشكل رسمي وينتظر تحديد موعد الإجتماع الأول خلال الأسبوع المقبل برئاسة محمود الخطيب.

وأضاف: "يترقب محمود الخطيب عودة ثلاثي المجلس للقاهرة لتحديد موعد الاجتماع الأول للمجلس وهم خالد مرتجي وسيعود اليوم فيما سيتواجد محمد شوقي ومحمد الدماطي غداً في مصر".

وأوضح أن العامري فاروق الذي رفضت الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية اعتماد فوزه بالتزكية لجأ للقضاء الإداري وكافة الخطوات التي يكفلها له القانون، للطعن على القرار الصادر بعدم اعتماد فوزه بالتزكية على منصب نائب الرئيس، بدعم ومساندة كاملين من النادي الأهلي في كل ما يتخذه من اجراءات قانونية، احترامًا لإرادة الجمعية العمومية.

ويضم مجلس محمود الخطيب كل من خالد مرتجي أمين الصندوق ومعه أعضاء المجلس فوق السن طارق قنديل ومحمد الدماطي ومحمد شوقي ومحمد الغزواي ومحمد سراج وحسام غالي ومهند محدي وتحت سن الــ35 مي عاطف ومحمد الجارحي.