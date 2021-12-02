عرض سعودي لمحمد النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية عن استعداد مجلس إدارة نادي اتحاد جدة لضم محمد النني من صفوف آرسنال.

وأشارت التقارير وفقًا لصحيفة المدينة السعودية، إلى أن اتحاد جدة يرغب في ضم النني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأتمت الصحيفة السعودية ذاتها بالتنويه إلى أن إدارة الاتحاد قد دخلت في مفاوضات مع النني للتعاقد معه.

وكذّب علاء نظمي وكيل أعمال محمد النني ما أثير حول لاعب أرسنال في الصحافة الإنجليزية، وإمكانية فسخ عقده خلال شهر يناير المقبل والسماح له بالرحيل مجانا.

صحيفة "ذا صن" كانت قد نشرت تقريرا عن النني أكدت خلاله رحيل اللاعب مجانا في يناير المقبل إلى جالاتا سراي التركي.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال وكيل النني :"ما مدى مصداقية ذا صن؟ أجريت استطلاع سريع وتأكد أن هذه الصحيفة ليس لها مصداقية".

وأضاف نظمي :"النني ليس قريبا من جالاتا سراي أو أي نادي آخر مثلما أشارت ذا صن في خبرها الكاذب، لدينا عدة عروض من إنجلترا وإيطاليا وتركيا، لكن ليس وقت مناقشتها الآن".

وتابع وكيل اللاعب المصري :"النني لديه أولوية باللعب في الدوري الإنجليزي، ثم بعد ذلك سيناقش العروض الأوروبية الأخرى، ولم يحدث أن تفاوض النادي الأهلي معنا لضم اللاعب".

وأردف نظمي :"الأمور كانت تسير نحو تجديد التعاقد مع أرسنال، لكن بسبب موقف سياسي عالمي كان للنني خلاله موقف، تم إبلاغنا من الإدارة بعدم التجديد، وهذا حقهم".

وأنهى وكيل النني :"عقد اللاعب ينتهي بانتهاء الموسم الجاري، قد يرحل في يناير، وقد يستمر لنهاية التعاقد، سنناقش العروض عندما يتم فتح سوق الانتقالات الشتوية".