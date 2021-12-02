اتحاد السلة يضع شرطا على الأندية والحكام للمشاركة في الدوري والكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

أرسل الاتحاد المصري لكرة السلة خطاباً للاندية صباح اليوم يفيد بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل بداية العام المقبل 2022.

وأشار اتحاد السلة أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء فإنه لن يتم السماح بنزول أي فرد سواء كان لاعباً أو جهاز فني أو حكم إلى أرض الملعب بدون الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وانتهت منذ أيام قليلة الدور التمهيدي المؤهلة لمرحلة المنافسة على لقب دوري السوبر للسلة، والتي أسفرت عن تأهل الاتحاد والأهلي والجزيرة والزمالك

وجاء نصح خطاب اتحاد السلة إلى الأندية كالتالي:

بالإشارة إلى خطابنا السابق بتاريخ 15 نوفمبر 2021 إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 2021 والخاص بحظر دخول جميع السادة من الجهات والأجهزة إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام.

فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد بجلسته في تاريخ 2 نوفمبر 2021 عدم السماح بنزول أي فرد لم يحصل على تطعيم فيروس كورونا لأرض الملعب الملعب سواء كان لاعبًا أو حكمًا أو جهاز فني وذلك لما هم فوق الـ 18 عامًا وذلك اعتبارًا من أول يناير 2022.

لذا برجاء موافتنا بكشوف معتمدة تفيد إجراء التطعيمات المذكورة وذلك تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء.