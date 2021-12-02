رسميًا.. الإسماعيلي يوجه الشكر لأبوجريشة والعجوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، توجيه الشكر للثنائي أحمد العجوز المدرب العام ومحمد صلاح أبوجريشة مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم.

وأشار النادي الإسماعيلي، عبر باين رسمي صادر اليوم الخميس، إلى أن القرار جاء بعد ما قدمه الثنائي من جهود جليلة ومضنية مع الفريق وباعتبارهما من أبناء النادى الإسماعيلي المخلصين والذين أفنوا حياتهما في خدمة النادى دون انتظار أي مقابل.

وأتم الإسماعيلي بيانه بتقديم بالغ تقديره واحترامه للعجوز وأبوجريشة، لافتًا الانتباه إلى إمكانية الاستعانة بخدماتهما في فترة قادمة.