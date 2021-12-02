اتحاد اليد يعلن مفاجأة بشأن أحمد الأحمر قبل أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن عودة أحمد الأحمر من الاعتزال الدولي مرة أخرى.

ونشر الاتحاد المصري لكرة اليد عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن عودة الأحمر للمنتخب قائلا: أحمد الأحمر يعود لصفوف المنتخب الوطني قبل البطولة الافريقية لتستكمل معاً المسيرة الحافلة بالإنجازات والبطولات.

كما غردت الصفحة الرسمية للزمالك عن عودة الأحمر من الإعتزال قائلا: " مازال للأسطورة أحمد الأحمر فصول أخرى من المجد ليسطرها مع منتخبنا الوطني.

وأضافت أحمد الأحمر يعود ليستكمل رحلته مع منتخب مصر.

وكان الأحمر أعلن إعتزاله اللعب الدولي مع منتخب مصر عقب مشاركاته في أوليمبياد طوكيو والتي حصل فيها المنتخب المصري على المركز الرابع.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا لكرة اليد المقرر إقامتها في المغرب مطلع العام المقبل.