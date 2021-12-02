"نريد أن ننافس على المونديال".. موسيماني يوجه رسالة لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن مشاركة فريقه في كأس العالم للأندية، إلى جانب رأيه في عدم حصول محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة الكرة الذهبية.

وقال موسيماني في تصريحات عبر شاشة "SABC" الجنوب أفريقية، :"نعلم صعوبة مونتيري المكسيكي، الكرة في أمريكا الجنوبية والشمالية تتطور كل عام".

وأضاف :"لابد أن ننافس الكبار، نسعى للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية".

وكان الأهلي شارك في النسخة الماضية ببطولة كأس العالم للأندية قبل الحصول على المركز الثالث بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

موسيماني انتقل للحديث أيضًا عن البطولات التي توّج بها مع الأهلي، قائلاً :"في الموسم الماضي حققنا العديد من البطولات، دائمًا يدعمنا محمود الخطيب مثل موتسيبي (رئيس صنداونز)".

وتابع :"حصلنا على لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، والآن نستعد للمشاركة للمرة الثانية على التوالي، أمامنا أيضًا فرصة الحصول على لقب السوبر الأفريقي".

وواصل :"سأتواجد في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة، وأعتقد أنه لا يوجد مدرب حقق ذلك الأمر".

وعن عدم حصول محمد صلاح على الكرة الذهبية بعد احتلاله المركز السابع، رد موسيماني :"صلاح كان يستحق الجائزة، في النهاية توج بها ميسي، صلاح لم يحصل على الجائزة لأنه لاعب أفريقي".

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الإمارات خلال فبراير المقبل، حيث سيواجه الأهلي فريق مونتيري المكسيكي في دور ربع النهائي، على أن يلتقي الفائز من هذه المباراة فريق بالميراس البرازيلي في دور نصف النهائي.