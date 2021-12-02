إبراهيموفيتش يكشف: لهذا السبب عرضت على الخليفي العودة لباريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي ايه سي ميلان الإيطالي، أنه عرض على ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان العودة إلى الفريق كمدير رياضي من أجل إعادة النظام.

وسبق لإبراهيموفيتش اللعب بين صفوف النادي الباريسي خلال الفترة بين يوليو 2012 وحتى نهاية يونيو 2016.

وفي كتابه " Adrenaline"، قال السويدي: " لقد عرضت نفسي على باريس سان جيرمان، لكن ليس كلاعب، كمدير رياضي".

وتابع: " الصيف الماضي، اتصلت بناصر الخليفي (رئيس باريس سان جيرمان) وقلت له إذا لم أجدد عقدي مع ميلان، سأحضر إلى باريس سان جيرمان وسأعيد النظام إلى فريقك".

وسبق للدولي السويدي لعب 180 مباراة بقميص النادي الباريسي بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 156 هدفا وصناعة 61 تمريرة حاسمة.

جدير بالذكر أن البالغ من العمر 40 عاما انتقل إلى صفوف ميلان في يناير 2020 وجدد عقده مؤخرا مع ميلان لمدة موسم لينتهي بنهاية يونيو 2022.