شطة لمصراوي: كيروش لا يعلم عقلية اللاعب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:
ٔكد عبد المنعم مصطفى شطة لاعب الأهلي ومنتخب السودان السابق، أن منتخب بلاده يعاني بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ويجب تقديم أداء مرضي في مواجهة منتخب مصر الأفضل عربيًا.
ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره السوداني، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب، السبت القادم في تمام الساعة السادسة مساءً.
وقال شطة في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراة صعبة للمنتخب السوداني الذي أصبح في مهب الريح، ويجب أن يسعى اللاعبين للخروج بنتيجة مرضية، أمام واحد من أفضل المنتخبات العربية منتخب مصر".
وواصل : "المنتخب السوداني خرج من أهم بطولتين بفشله في التأهل لكأس الأمم الإفريقية، والتأهل لكأس العالم بعد تذيله المجموعة بدون نقاط، وعقب الهزيمة من الجزائر في كأس العرب برباعية نظيفة، لا أعتقد أنه يمتلك مقومات المنافسة على اللقب".
وكان المنتخب السوداني تلقى الهزيمة أمام منتخب الجزائر برباعية نظيفة المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب.
وأضاف لاعب الأهلي السابق: "هناك حالة من عدم الاستقرار في الكرة السودانية، اتحاد الكرة يعاني، والمنتخب لا يتلقى الدعم المالي أو المعنوي، المنتخب لا يلعب على ملعب لأكثر من عاميًا، ومبارياته كلها تقام في المغرب".
واستطرد : "لا يوجد معسكرات ولا اهتمام بالمنتخب، يجب عبور الأزمة التي تمر بها الكرة السودانية، للنهوض مرة أخرى".
وحول رأيه في أداء مصر رد شطة: "كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، واضح أنه لا يعلم جيدًا طبيعة الكرة الإفريقية، أو عقلية اللاعب المصري أو طريقة تفكيره".
وأنهى " واثق أن منتخب مصر قادر على تجاوز هذه الفترة".