شطة لمصراوي: كيروش لا يعلم عقلية اللاعب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

ٔكد عبد المنعم مصطفى شطة لاعب الأهلي ومنتخب السودان السابق، أن منتخب بلاده يعاني بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ويجب تقديم أداء مرضي في مواجهة منتخب مصر الأفضل عربيًا.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره السوداني، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب، السبت القادم في تمام الساعة السادسة مساءً.

وقال شطة في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراة صعبة للمنتخب السوداني الذي أصبح في مهب الريح، ويجب أن يسعى اللاعبين للخروج بنتيجة مرضية، أمام واحد من أفضل المنتخبات العربية منتخب مصر".

وواصل : "المنتخب السوداني خرج من أهم بطولتين بفشله في التأهل لكأس الأمم الإفريقية، والتأهل لكأس العالم بعد تذيله المجموعة بدون نقاط، وعقب الهزيمة من الجزائر في كأس العرب برباعية نظيفة، لا أعتقد أنه يمتلك مقومات المنافسة على اللقب".

وكان المنتخب السوداني تلقى الهزيمة أمام منتخب الجزائر برباعية نظيفة المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب.

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "هناك حالة من عدم الاستقرار في الكرة السودانية، اتحاد الكرة يعاني، والمنتخب لا يتلقى الدعم المالي أو المعنوي، المنتخب لا يلعب على ملعب لأكثر من عاميًا، ومبارياته كلها تقام في المغرب".

واستطرد : "لا يوجد معسكرات ولا اهتمام بالمنتخب، يجب عبور الأزمة التي تمر بها الكرة السودانية، للنهوض مرة أخرى".

وحول رأيه في أداء مصر رد شطة: "كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، واضح أنه لا يعلم جيدًا طبيعة الكرة الإفريقية، أو عقلية اللاعب المصري أو طريقة تفكيره".

وأنهى " واثق أن منتخب مصر قادر على تجاوز هذه الفترة".