الخناجر لرد الاعتبار..متى موعد مباراة عمان وقطر في كأس العرب وما هي القنوات الناقلة؟

تعرف على موعد مباراة عمان وقطر في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كذلك «العراق والبحرين».

سيسعى منتخب سلطنة عمان لرد اعتباره من مضيفه القطري الذي تفوق عليه 4 مرات في آخر 5 مواجهات في جميع المنافسات (كأس الخليج العربي ولقاء ودي وتصفيات كأس العالم 2022).

وسقط منتخب الخناجر العماني في فخ التعادل الإيجابي أمام منتخب العراق بنتيجة 1/1 في افتتاح مباريات بطولة كأس العرب 2021، علمًا بأنه كان متقدمًا بهدف حتى الدقيقة 98 التي شهدت تسجيل أسود الرافدين لهدف التعادل القاتل من ركلة جزاء أعادها الحكم بداعي تحرك الحارس أحمد الرواحي من على خط المرمى.

أما المنتخب القطري فقد انتصر على ضيفه البحريني بصعوبة كبيرة بهدف يتيم في اللقاء الذي أعقب حفل الافتتاح الأسطوري على ملعب البيت يوم الثلاثاء الماضي 30 نوفمبر.

ولا يزال المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش يبحث بكل السبل عن إعادة منتخب عمان إلى ما كان عليه قبل مباراة السعودية التي خسرها في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 على مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العُمانية مسقط بهدف دون رد.

وتسببت تلك المباراة في انهيار معنويات اللاعبين الُعمانيين، حيث أبعدتهم عن المنافسة على المقاعد المؤهلة إلى المونديال، لتضيع على برانكو إيفانكوفيتش مكتسبات الفوز التاريخي الذي حققه على أرض اليابان في افتتاح التصفيات.

وكان منتخب عُمان واحد من أفضل منتخبات آسيا خلال عام 2021، فلم يخسر سوى مرة وحيدة في 11 مباراة متتالية لعبها ما بين شهري مارس وسبتمبر، وجاءت الخسارة بهدف دون رد على ملعب منتخب قطر ضمن إحدى جولات دور مجموعات المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وشهدت قرارات تحكيمية كارثية ضد عمان من جانب الحكم السيريلانكي «هيتكان بيريرا».

متى موعد مباراة عمان وقطر في كأس العرب 2021؟

يحين موعد مباراة سلطنة عمان وقطر في الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس العرب 2021، بعد عصر يوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر 2021، في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية وقطر، 17:00 بتوقيت سلطنة عمان.

ويُدير لقاء قطر وعمان الحكم الدولي البرازيلي الشهير «ويلتون بيريرا سامبيو» ويساعده مواطنيه دانيلو ريكاردو سيمون وبرونو رافائيل بيرس، بينما سيتواجد الحكم الجامبي «باكاري جاساما» كحكم رابع، وسيتولى الإسباني جييرمو كوادرا فرنانديز مسؤولية تقنية الفيديو المساعد «فار».

ما هي القنوات الناقلة لمباراة عمان وقطر في كأس العرب؟

يُنقل البث المباشر لمباراة عمان وقطر في المجموعة الأولى بكأس العرب، بشكل مجاني على شاشة قناة بي إن سبورتس HD (المفتوحة على النايل سات)، بالاضافة إلى قناة بي إن سبورتس 1، بتعليق واحد للمعلق الرياضي التونسي «رؤوف خليف».

كما ستنقل مباراة قطر ضد عمان على قناة الكأس القطرية التي أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع بث مباريات البطولة على قنواتها المجانية.

جدير بالذكر فشل منتخب سلطنة عمان في تحقيق أي فوز على قطر منذ تاريخ 14 يناير 2009، وكانت بهدف دون رد في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي، وانتهت بعدها 4 مباريات متتالية على نتيجة التعادل، بواقع 3 مباريات 1/1 ومباراة 0/0.

وانتصر منتخب قطر على منتخب سلطنة عُمان في ذهاب وإياب المرحلة الثانية بمجموعات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا (1/2 و1/0)، بالاضافة إلى فوزين ببطولة كأس الخليج العربي عامي 2013 و2014، وانتهى لقاء ودي في ديسمبر 2014 بالتعادل الإيجابي 2/2.