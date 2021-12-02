شاهد الآن بث مباشر مباراة النصر وكاظمة في الدوري الكويتي اليوم 2 ديسمبر 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر الآن مشاهدة مباراة النصر وكاظمة في الدوري الكويتي ضمن مباريات اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021، في افتتاح الجولة الثالثة من المسابقة المحلية.

يحتضن ملعب علي صباح السالم في مدينة جليب الشيوخ مباراة قوية بين النصر وضيفه كاظمة في قمة الجولة الثالثة من الدوري الكويتي stc 2021/2022.

يدخل العنابي مباراة اليوم في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الكويتي برصيد 4 نقاط، حصدهم من فوز وتعادل، وسجل لاعبوه 3 اهداف واستقبلت شباكه هدفين.

وسيسعى اليوم نادي النصر لتعويض تعثره بالجولة الماضية عندما تعادل سلبياً امام نادي الفيحيحل على ملعب الاخير، وكان الفريق قد فاز بصعوبة في الجولة الاولى على أرضه بنتيجة 3-2 على السالمية.

في المقابل يدخل السفير المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الكويتي بالعلامة الكاملة 6 نقاط خلف نادي الكويت المتصدر بفارق النقاط، وعينه على خطف الفوز الثالث واقتناص الصدارة على أمل تعثر منافسيه.

كان نادي كاظمة قد افتتح مشواره في الدوري الكويتي بالفوز خارج أرضه امام التضامن بهدف نظيف، قبل ان يحقق فوزاً عريضاً في الجولة الثانية على ملعبه امام اليرومك بنتيجة 4-2.

تنطلق صافرة بداية مباراة النصر وكاظمة في الدوري الكويتي في تمام الساعة 18:35 بتوقيت مصر، 19:35 بتوقيت السعودية، 16:35 بتوقيت جرينتش، وينقل بث مباشر اللقاء على قناة الكويت الرياضية.