مكافأة دسمة للألماني رالف رانجنيك نظير إقناع هالاند بالانتقال إلى مان يونايتد

زعم تقرير ألماني، ان عقد رالف رانجنيك مع مانشستر يونايتد، يحتوي على مكافأة قدرها 10 ملايين يورو (8.5 مليون جنيه إسترليني) إذا أقنع مهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند بالانضمام إلى النادي.

ويتمتع المدير الفني المؤقت القادم بعلاقة جيدة مع والد هالاند، “ألف-إنجي”، وكان له دور فعال في الصفقة التي نقلت هالاند إلى سالزبورج في عام 2019 عندما كان مدير الرياضة العالمي في ريد بول.

ويأمل مانشستر يونايتد أن يمنحهم وجود رانجنيك دفعة في سعيهم وراء المهاجم النرويجي، كما أن هناك أيضًا حافز نقدي دسم للمدرب الألماني للحصول على الصفقة، وفقاً لصحيفة بيلد الألمانية.

وذكر التقرير أن هناك مبلغ 8.5 مليون جنيه إسترليني إذا تمكن رانجنيك من التعاقد مع هالاند قبل كبار أوروبا الآخرين، مثل مانشستر سيتي وريال مدريد.

ويشير التقرير إلى أن هالاند انتهى به المطاف في بوروسيا دورتموند فقط في عام 2020 لأن رانجنيك لم يكن مشاركًا في المفاوضات ولم يتمكن من إقناع المهاجم بالانضمام إلى ريد بول لايبزيج بدلاً من ذلك – وهو أمر يأسف عليه المدير الفني حتى يومنا هذا.

ويستعد مان يونايتد بالفعل لمطاردة هالاند في نهاية الموسم، ويُزعم أنه يستعد لعرض بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني للظفر بخدمات النرويجي.

نظرًا لأنه يتوفر على شرط جزائي قدره 63 مليون جنيه إسترليني، فمن المحتمل أن هذا الرقم يحتوي على مكافآت للوكيل مينو رايولا و والد هالاند، وكلاهما سيحصل على رواتب جيدة بغض النظر عن المكان الذي سينتقل إليه المهاجم.