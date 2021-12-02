كم خسر مانشستر يونايتد بإقالة سولشاير؟ وكم سيخسر بعد تعيين رالف رانجنيك؟

أعلن مانشستر يونايتد قبل اسبوعين، إقالة المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشاير من تدريب الفريق بعد سلسلة من الهزائم المتلاحقة داخل أولد ترافورد وخارجه، قبل أن يتم تعيين الألماني رالف رانجنيك بديلاً له لنهاية الموسم الجاري، فكم كلف ذلك خزائن الشياطين الحمر؟

كلفت إقالة سولشاير إدارة مانشستر يونايتد حوالي 8 ملايين جنيه استرليني، ما جعلها تطمع في أن يشتغل راجنيك مع الطاقم التدريبي الحالي وإضافة عناصر للتعزيز فقط، تجنباً لمزيد من الخسائر المادية.

ولا ترغب إدارة مانشستر يونايتد في دفع الشروط الجزائية للطاقم المساعد للمدرب السابق (فيلان وكاريك وماكينا) في حالة إقالتهم، بعد حصول سولشاير على 8 ملايين باوند، لذلك تحاول اشتغال رانجنيك معهم لنهاية الموسم على الأقل.

وسيدفع النادي إن أقال من تبقى في الطاقم الفني بأكمله ما مجموعة 12 مليون باوند، ما يعني أن إقالة سولشاير، وكامل الطاقم سيكلف ميزانية النادي، حوالي 20 مليون باوند ( باحتساب مدربي الحراس وباقي المساعدين).

من جهته، يريد الالماني رالف رانجنيك إضافة 3 مساعدين جدد، ليبقى له الاختيار بين الاستعانة بطاقمه المساعد الخاص به، او التعاون مع الادارة، والاشتغال بالطاقم الحالي، وتجنب دفع مزيد من الأموال.

وفي موضوع ذا صلة، ينتظر بعض اللاعبين التحاق راجنيك بأول حصة تدريبية، ليخبروه عن اعتراضاتهم حول طريقة مايكل كاريك وماكينا في التدريبات، وهذا أمر معروف منذ مدة بأن طريقة التدريبات حولها جدل في غرفة الملابس، بين من يعتبرها غير احترافية وليست بمستوى فريق بحجم مان يونايتد، وبين من يرى بأنه لا ينقصها شيء إلا التدريبات التكتيكية.

في النهاية، رغبة الإدارة في مانشستر يونايتد، هي توفير كل التسهيلات الممكنة للمدرب الجديد، كما أنها خصصت مكافأة مالية قدرها 3 ملايين باوند في حالة نجح في الفوز بلقب ما هذا الموسم.