هاشتاج دعم أبو تريكة «we support abotreka» يجتاح الشرق الأوسط على تويتر

اجتاح هاشتاج دعم المحلل الرياضي المصري «محمد أبو تريكة» الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 2 ديسمبر، في رد شرس من العرب والمسلمين على الحملة الإعلامية الشرسة التي تقودها الصحف الانجليزية والأمريكية على اسطورة الكرة المصرية.

وظهر في بداية الأزمة هاشتاج باللغة العربية حمل عنوان «كلنا أبو تريكة» أطلقه عشاق اللاعب في مصر، وسرعان ما تصدر تريند تويتر في دول مثل الأردن وفلسطين وقطر والجزائر والمغرب.

وبعد 24 ساعة فقط من إطلاق هاشتاج كلنا أبو تريكة، بدأ هاشتاج آخر يحصل على مكانه في تريند تويتر حمل عنوان نحن ندعم أبو تريكة باللغة الإنجليزية we support abotreka.

ووصلت عدد التغريدات في هاشتاج كلنا ابو تريكه على تويتر لأكثر من 250 ألف تغريدة في 48 ساعة فقط، ونصف هذا العدد تقريبًا في الهاشتاج الآخر نحن ندعم أبو تريكة we support abotreka بعد اطلاقه بـ 17 ساعة فقط.

وتواجدت هاشتاجات (وسوم) دعم محمد أبو تريكة أمام الإعلام الغربي في مراكز متقدمة بدول «لبنان وسلطنة عمان والبحرين والكويت والسعودية والمغرب»، بينما تصدر اسم أبو تريكة تريند تويتر في دول «مصر والجزائر والاردن وقطر وليبيا».

وطالب معظم المغردون الصحف الغربية بالتوقف عن الهجوم على محمد أبو تريكة، ونادوا بعدم تكميم الأفواه بما أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع، وأكبر دليل على ذلك ترك المثلية الجنسية تجتاح العالم، رغم أنها ضد جميع الديانات السماوية، وتُسبب العديد من الأضرار الاجتماعية، وبعيدًا عن الدين والمجتمع، تُعرض المثلية الإنسان لمخاطر جسدية وصحية، حيث يؤدي زيادة ممارسة الجنس الشرجي إلى احتمالية الإصابة بسرطان الشرج عند كلا الجنسين خاصة للشخص المستقبل للجنس الشرجي.

ما سبب الهجوم على أبو تريكة؟

وضع محمد أبو تريكة بنفسه في فوهة المدفع بعدما قرر كسر صمته أمام الدعم المتواصل والمستمر من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز للمثلية الجنسية.

وانتقد أبو تريكة دعم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وأندية كبرى مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول للمثلية الجنسية أو لما أسماه هو أثناء تواجده في استوديو قناة بي إن سبورتس القطرية بـ «ظاهرة الشذوذ الجنسي».

وقال محمد أبو تريكة يوم الأحد الماضي الموافق 28 نوفمبر، عقب انتهاء مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي: «كنت أتابع إحدى مباريات البريميرليج مع ابنتي، وسألتني عن سر أعلام وألوان قوس قزح. أنا شخص صادق مع أبنائي، والرياضة تدخل كل بيت، وتلك الظاهرة ضد مجتمعنا وديننا وعقيدتنا، ووجودها مرفوض».

وتعرضت قنوات بي إن سبورتس ودولة قطر عمومًا لانتقادات لاذعة من قبل الإعلام الغربي على مدار الثلاثة أيام الماضية، بما أنها تحتضن محلل رياضي ذو عقلية عدوانية مُحرضة على الكراهية، بحسب ما ذُكر في الصحف البريطانية تحديدًا.

وترددت أنباء عن توبيخ أسطورة منتخب مصر والنادي الاهلي بعد تصريحاته من قبل إدارة بي إن سبورتس، مع دراسة إمكانية حظر ظهور محمد أبو تريكة في الاستوديو التحليلي لمباريات الدوري الانجليزي الأسبوع الماضي، إلا أن مصدر خاص بموقع الخليج 365 نفى ذلك في تصريح نُشر مساء أمس الاربعاء (اقرأ المزيد من هنا).