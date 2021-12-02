ما هو موعد مباراة سوريا وتونس في كأس العرب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ستكون بطولة كأس العرب 2021 على موعد مع مباراة منتظرة ستجمع سوريا ضد تونس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.



وتستضيف قطر منافسات كأس العرب 2021 تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

تقام مباراة المنتخب السوري أمام نظيره التونسي، مساء يوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة و11 مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات كأس العرب 2021 بشكل مجاني عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وشبكة قنوات "الكأس"، وذلك على الهواء مباشرة.

ومن المُقرر أن يتم نقل مباراة موريتانيا والإمارات عبر قناتي "بي إن سبورتس 1"، وسيقوم بالتعليق عليها، حفيظ الدراجي.