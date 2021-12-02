مؤتمر صحفى لـكيروش وحجازى غدا للحديث عن مباراة مصر والسودان

القاهرة - سامية سيد - يعقد كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى وأحمد حجازي نجم الفريق مؤتمرا صحفيا غد الجمعة، للحديث عن مباراة مصر والسودان فى الجولة الثانية بدورى المجموعات بكأس العرب.

وكان المنتخب الوطني قد أدى مرانا أمس بعد انتهاء مباراته مع لبنان على ملعب المباراة وشارك فيه جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا بها أو شاركوا في جزء منها.

ويؤدي المنتخب الوطني تدريباته اليوم استعدادا للقاء السودان في السابعة من مساء بعد غد السبت ( السادسة في القاهرة) ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا في الدوحة.

يشارك في مران اليوم جميع اللاعبين، ويتحدد موقف حمدي فتحي من المشاركة على نتيجة الفحوصات الطبية التي سيجريها ظهر اليوم.

ومن المقرر أن يكون تدريب منتخب مصر اليوم مغلقًا حسب الترتيبات الإعلامية للبطولة، فيما سيكون تدريب الغد السابق على المباراة مفتوحا لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام.

وافتتح منتخب مصر مشواره أمس فى بطولة كأس العرب، وحقق فوزا صعبا على لبنان بهدف نظيف سجله محمد مجدى أفشة.