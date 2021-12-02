شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون رفضوا الانتقال إلى الأهلى حبا فى جماهير الزمالك.. آخرهم عبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "حب الزمالك كان الدافع".. هكذا علق بعض اللاعبين على سؤال لماذا فضل الانتقال إلى الزمالك في وجود مفاوضات من النادى الأهلى، وآخرهم عبد الله جمعة الذى أكد على وجود مفاوضات من الأهلى في الأيام الماضية ولكنه فضل الأبيض حبا في جماهيره.

وقال عبد الله جمعة في تصريحات تليفزيونية، إنه فضل الاستمرار في نادي الزمالك بسبب حبه للجماهير البيضاء، وأن هناك حالة استقرار بالنسبة له داخل القلعة البيضاء، لافتًا إلى أنه لا يفكر في الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "أسعى لحصد جميع البطولات مع نادي الزمالك في الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل حالة الاستقرار التي تسيطر على الفريق في الفترة الحالية، ومشاركتي في أكثر من مركز في الملعب إضافة لي".

وسبق عبد الله جمعة العديد من اللاعبين نستعرض أبرزها في التقرير التالى..

شيكابالا

كان شيكابالا قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للأهلى بعد عودته من رحلة احتراف فى صفوف باوك اليوناني ووقع بالفعل للأحمر، إلا أن اللاعب غير وجهته مفضلا اللعب للزمالك الذى ينتمى إليه، وطلب العقد من مسئولي الأهلى الذين وافقوا على طلبه على الرغم أن العرض الأهلاوى كان الأفضل حينها.

إبراهيم صلاح

تلقى صلاح عرضا مغريا من أجل الانتقال إلى الأهلى بعد العودة من رحلة احتراف فى صفوف العروبة السعودى، إلا أن اللاعب تجاهل العرض الأهلاوى وفضل العودة إلى قلعة ميت عقبة التى لعب لها بعد انتقاله من المنصورة.

صالح موسى

كشف صالح موسى لاعب الزمالك السابق، خلال استضافته بقناة أون تايم سبورتس، أن انتقاله للزمالك لم يستغرق وقتا بعدما وافق مسئولي الزمالك على كل طلباتي المالية، والتي كانت ضعف ما يتقاضاه فى الإسماعيلي.

أضاف صالح موسى: “فضلت الزمالك عن الأهلي ورفضت كل العروض من أجل الأبيض لأني زملكاوي من صغرى".

خالد قمر

أكد خالد قمر أن والده الأهلاوى كان رافضا لانتقاله للزمالك بعد توقيعه للنادى الأهلى، وحاول إقناعى بالانضمام للأهلى لكن تمسكت بموقفى لأنى زملكاوى، وبعد قضاء الموسم الأول وحصد الدورى والكأس، أكد والدى أنى كنت على حق وساندنى ودعمنى كعادته.

أيمن حفنى

كان أيمن حفنى قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الأهلى من طلائع الجيش، إلا أنه رفض الانتقال للأهلى مفضلا نادى الزمالك، قائلا في ذلك الوقت: أنا مشجع للزمالك، ورفضت كل الإغراءات من أجل ارتداء القميص الأبيض فأنا عاشق للزمالك وجماهيره العريقة.