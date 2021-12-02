شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستقر على خوض ودية جديدة 7 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة تامر مصطفى عن خوض مباراة ودية جديدة يوم 7 ديسمبر الجارى، مستغلا فترة توقف الدورى لمشاركة منتخب مصر فى بطولة كأس العرب بهدف تجهيز لاعبيه بشكل جيد قبل استئناف مباريات الدورى.

وخاض فريق المقاصة مباراتين وديتين أمام فريق الشباب وانتهت بفوز الفريق الفيومى بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يفوز على بيراميدز في الودية الثانية بنتيجة 3 / 2.

ووضع الجهاز الفني للمقاصة برنامجا خاصا للثلاثى الكاميرونى ديفيد الذى لم يتمكن من المشاركة مع الفريق الفيومى فى المباريات الماضية ومعه الثنائى الشاب محمد عادل أمو الجناح وكريم جمال المهاجم، حتى يكون لهم دور مع الفريق الفيومي في الفترة القادمة.

واستغل الجهاز الفني للمقاصة فترة توقف الدوري بعد الجولة السادسة، وكذلك تأجيل مباراته مع المصرى فى تجهيز اللاعبين الذين لا يشاركوا فى المباريات وأبرزهم المهاجم النيجيرى يوسف صديق، من أجل تحضيره للمشاركة مع الفريق بعد عودة الدورى.

وتأجلت مباراة المقاصة مع المصرى فى الأسبوع السادس من عمر الدورى، نظرا لاستعداد الفريق البورسعيدى للمشاركة بدور الـ32 الثانى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.