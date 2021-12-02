شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: أحلم بتسجيل أهداف فى كأس العالم للأندية مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مجدى أفشة لاعب المنتخب الوطنى الأول والنادى الأهلى عن أهمية مشاركته في بطولة كأس العرب التي تستضيفها مدينة الدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

حقق منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، فوزا صعبا على منتخب لبنان بهدف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر، سجل هدف الفراعنة محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء في الدقيقة 71، بعد عرقلة لأحمد فتوح ليحصل الفراعنة على 3 نقاط يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة الرابعة التي يتصدرها منتخب الجزائر بنفس الرصيد بعد الفوز على السودان بأربعة أهداف دون رد، ويحتل منتخب لبنان المركز الثالث والسودان الرابع بدون نقاط.

تحدث الموقع الرسمي للاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " عن أن أفشة استطاع تكرار هوايته بتسجيل الأهداف في المواعيد الكبيرة بعدما سجل هدفاً في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020-2021 أمام كايز تشيفز الجنوب أفريقي ليقود فريقه للفوز بنتيجة 3-0 والمشاركة للعام الثاني على التوالي في كأس العالم للأندية.

أشار الموقع إلى أنه لم يختلف تألق أفشة على الصعيد الدولي مع المنتخب حيث افتتح سجل أهدافه في الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم في الفترة بين سبتمبر ونوفمبر الماضى ليقوده بنجاح إلى الدور الثالث الحاسم من التصفيات.

تحدث أفشة بعد الفوز الافتتاحي في كأس العرب لموقع " فيفا " عن التألق الذي مر به خلال الفترة الماضي قائلاً "من المهم جداً بالنسبة لي كلاعب أن أضع بصمة في كل بطولة أشارك فيها، أحاول بأقصى ما لدي أن أساعد النادي أو المنتخب من أجل تحقيق الانتصارات وهذا هو الأمر المهم فقط بالنسبة لي."

أضاف أفشة: " لقد سجلت أهدافاً مع النادي في دوري أبطال أفريقيا ومع المنتخب في تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الأفريقية وسجلت هدفاً في كأس العرب، العام الماضي لم أسجل في كأس العالم للأندية ولكن أتمنى أن يحالفني التوفيق للتسجيل في النسخة المقبلة."

وعن سر ارتباطه بركلات الجزاء قال أفشة ضاحكاً: "بصراحة لا أعلم السر وراء هذا الأمر وهو توفيق غير عادي بصراحة، شخصياً أتمنى أن نحصل في كل مباراة على ركلة جزاء وأن نسجّلها سواء كنت أنا المنفّذ للركلة أو أحد غيري لأنه لا يهمني سوى تحقيق الفوز مع المنتخب سواء كنت أنا صاحب الهدف أو أحد آخر من زملائي."