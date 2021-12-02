شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يدرس إراحة حمدى فتحى أمام السودان بسبب الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية لدى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى ، لإراحة حمدى فتحى لاعب وسط الفريق أمام السودان السبت المقبل فى الجولة الثانية بالدور الأول لكأس العرب، حتى يكون جاهزا تماما لمباراة الجزائر الثلاثاء المقبل فى الجولة الثالثة بالدور الأول.

ولم يتحدد حتى الأن بشكل نهائى موقف حمدى فتحى لاعب الأهلى من المشاركة أمام السودان السبت المقبل، حيث سيخضع اللاعب اليوم لفحوصات طبية جديدة للإطمئنان على سلامته بعد تعرضه لارتجاج فى المخ أمس أمام لبنان، ما أدى إلى استبداله ونزول مهند لاشين بدلا منه.