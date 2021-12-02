شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات اتحاد الكرة 5 يناير.. ومنع اللجنة الثلاثية من الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، موافقة الاتحاد الدولي FIFA على خارطة الطريق التي رفعها إليه والمؤدية إلى انتخاب مجلس إدارة جديد يتولى إدارة شئون الاتحاد في 5 يناير المقبل موعد انتهاء مهمة اللجنة الثلاثية المكلفة من FIFA لإدارة شئون الاتحاد المصرى.

تضمنت موافقة الفيفا ما قام به الاتحاد المصري من دعوة الجمعية العمومية وإجراء بعض التعديلات على بنود اللائحة ، كما تضمنت الموافقة أيضًا ما سبق وحدده فيفا من تكليفات للجنة الثلاثية بإدارة العملية الانتخابية المقبلة مع التأكيد على عدم أحقية أعضائها في ترشيح أنفسهم حتى في حالة تقديم استقالاتهم.