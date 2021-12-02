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القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، فوزا صعبا على منتخب لبنان بهدف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر.

سجل هدف الفراعنة محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء في الدقيقة 71، بعد عرقلة لأحمد فتوح ليحصل الفراعنة على 3 نقاط يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة الرابعة التي يتصدرها منتخب الجزائر بنفس الرصيد بعد الفوز على السودان بأربعة أهداف دون رد، ويحتل منتخب لبنان المركز الثالث والسودان الرابع بدون نقاط.

​أهداف مباراة مصر ولبنان فى كأس العرب

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب السودان يوم السبت المقبل في السادسة مساءً ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة والجزائر يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة على أن يتأهل أول و ثاني المجموعة لدور الـ8.

يعقد كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى وأحمد حجازي نجم الفريق مؤتمرا صحفيا غدا الجمعة، للحديث عن مباراة مصر والسودان فى الجولة الثانية بدورى المجموعات بكأس العرب.