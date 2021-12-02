فيفا يوافق على خارطة طريق اتحاد الكرة.. ومجلس جديد "5 يناير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على خارطة الطريق التي رفعها إليه اتحاد الكرة المصري والمؤدية إلى انتخاب مجلس إدارة جديد يتولى إدارة شئون الاتحاد في الخامس من يناير المقبل وهو موعد انتهاء مهمة اللجنة الثلاثية التي يرأسها أحمد مجاهد.

وأشار اتحاد الكرة في بيانه، إلى أن موافقة فيفا تضمنت ما قامت به الجبلاية من دعوة الجمعية العمومية واجراء بعض التعديلات على بنود اللائحة.

كما تضمنت الموافقة أيضًا ما سبق وحدده فيفا من تكليفات للجنة الثلاثية بإدارة العملية الانتخابية المقبلة مع التأكيد على عدم أحقية أعضائها في ترشيح أنفسهم حتى في حالة تقديم استقالاتهم.

وكانت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، قد وافقت بالإجماع -قبل أيام- على تعديلات لائحة النظام الأساسي والتي طالبت بوجودها، والتي كان أبرزها إجراء انتخابات اتحاد الكرة على مناصب مجلس الإدارة بنظام القائمة المغلقة.