أفشة عن إحرازه للأهداف في المباريات الهامة: ينقصني التسجيل في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أكد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي ومنتخب مصر، أنه يسعى لتسجيل هدفًا في كأس العالم للأندية، بعد فشله في التسجيل في النسخة الماضية.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر لها من 3 فبراير المقبل حتى 12 من نفس الشهر، حيث يواجه الأحمر فريق مونتيري المكسيكي في دور ربع النهائي.

وقال أفشة في حوار مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": العام الماضي لم أسجل في كأس العالم للأندية ولكن أتمنى أن يحالفني التوفيق للتسجيل في النسخة المقبلة".

وعن تسجيله الأهداف من ركلات الجزاء قال أفشة ضاحكًا: "بصراحة لا أعلم السر وراء هذا الأمر وهو توفيق، شخصياً أتمنى أن نحصل في كل مباراة على ركلة جزاء وأن نسجّلها سواء كنت أنا المنفذ أم أحد غيري".

واستطاع أفشة من تسجيل هدف الفوز للمنتخب الوطني من ركلة جزاء أمام منتخب لبنان، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب.

وتابع أفشة: "لا يهمني سوى تحقيق الفوز مع المنتخب سواء كنت أنا صاحب الهدف أو أحد آخر من زملائي".

وأضاف لاعب الأهلي: "من المهم جداً بالنسبة لي أن أضع بصمة في كل بطولة أشارك فيها، أنا أحاول بأقصى ما لدي أن أساعد النادي أو المنتخب من أجل تحقيق الإنتصارات".