بعد قرار فيفا واحتمالية غياب 11 لاعبا.. من يمثل الأهلي بمونديال الأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإقامة بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة بين الثالث من شهر فبراير المقبل وحتى الثاني عشر من الشهر ذاته، بات الأهلي في موقف حرج لتعارض موعد البطولة مع ارتباط منتخب مصر بخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق في الكاميرون بداية من التاسع من شهر يناير وحتى السادس من فبراير 2022.

وكثف مجلس إدارة الأهلي محاولاته واتصالاته مع الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" والاتحاد الأفريقي "كاف"، في محاولة لحل الأزمة لكن لم يتم الإعلان عن أي رد فعل حتى الآن.. طالع التفاصيل من هنا

بعد قرار فيفا، أُثيرت بعض الشائعات حول احتمالية تأجيل بطولة أمم أفريقيا، خاصة وأن كاف راسل الاتحاد الكاميروني مؤخرا للوقوف على مدى جاهزية الملاعب التي ستحتضن مباريات البطولة والوضع الصحي بسبب تداعيات فيروس كورونا.. طالع التفاصيل من هنا

كما قيل، إن عدم الإعلان عن المواعيد والملاعب التي ستقام عليها بطولة مونديال الأندية في الإمارات فور إجراء مراسم القرعة -كما هو معتاد-، جاء من أجل التنسيق حول موقف الأهلي وما إذا كان سيتم حل الأزمة، لكن فيفا فاجئ الجميع بإعلان مواعيد وملاعب البطولة.

ووفقا للقرعة، فإن الأهلي سيلتقي مع مونتيري المكسيكي في ربع نهائي مونديال الأندية يوم 5 فبراير المقبل، وفي حالة الفوز سيلتقي مع بالميراس البرازيلي يوم 8 من الشهر ذاته، أما في حالة الخسارة فسيخوض مباراة يوم 9، على أن يقام لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم 12.

بحسب ما ذُكر في الفقرة السابقة، فإن الأهلي سيفتقد لاعبيه الأساسيين المنضمين للمنتخب الوطني بجانب علي معلول "تونس"، أليو ديانج "مالي"، بدر بانون "المغرب" في المباراة الأولى ضد مونتيري والثانية (ضد بالميراس إذا حقق الفوز أو الطرف الآخر الخاسر من الدور الثاني)، وذلك في حالة وصول أي من المنتخبات الأربعة إلى الأدوار النهائية للبطولة.

قائمة كأس العالم للأندية تضم 23 لاعبا، وبالنظر إلى اعتماد كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر على عدد من لاعبي الأهلي الأساسيين بالإضافة إلى الثلاثي الأجنبي الأفريقي -السابق الإشارة إلى أسمائهم-، فقد يصل عدد الغائبين عن صفوف الأهلي من 9-11 لاعبا، أبرزهم: "محمد الشناوي، علي معلول، أكرم توفيق، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد شريف، محمد مجدي أفشة وبدر بانون (شكوك حول تواجده مع المنتخب الأول)".

من يمثل الأهلي في مونديال الأندية؟

قائمة الأهلي في الموسم الحالي ضمت 35 لاعبا هم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي.

الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج.

وسط الهجوم: محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو.

وفي الهجوم: محمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن.

*وتم قيد خمسة لاعبين تحت السن مواليد 1999، وهم: كريم فؤاد، عمار حمدي، أحمد عبدالقادر، محمد فخري ومصطفى شوبير.

*كما تم قيد حمزة علاء حارس المرمى، أحمد نبيل كوكا وأحمد سيد غريب في فريق الناشئين مواليد 2001، بجانب زياد طارق (مواليد 2000) وصالح نصر (مواليد 1999) والذين يتدربون مع الفريق الأول فعليا.

*بينما وُضع النيجيري جونيور أجايي في قائمة الانتظار، بجوار كل من محمد نصير وعبدالرحمن مانو مواليد 1999.

وبطرح الأسماء المتوقع انضمامها لمنتخب مصر والمنتخبات الأفريقية الأخرى يتبقى 21 لاعبا (ما لم يرحل أحدهم خلال فترة الميركاتو الشتوي في يناير) وهم:

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود وحيد، بجانب بدر بانون (في حال لم ينضم لمنتخب المغرب) ومحمود متولي (في حالة تعافيه من الإصابة).

خط الوسط: حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا"، طاهر محمد طاهر، وليد سليمان، بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، كريم فؤاد، عمار حمدي، أحمد عبد القادر، محمد محمود، محمد فخري.

خط الهجوم: صلاح محسن، حسام حسن.