رسميًا.. رفع الإيقاف عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تلقى اتحاد لرفع الأثقال المصري، اليوم الخميس، خطايا رسميا من الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، يفيد برفع الإيقاف عن مصر وأحقيتها في المشاركة في النشاط الدولي مرة أخرى.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" قررت إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة عامين بسبب المنشطات، وحرم هذا القرار مصر من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الماضية طوكيو 2020.

ونشرت صفحة وزارة الشباب والرياضبة بيانًا وجاء كالتالي:

في إطار الجهود التي امتدت خلال الفترة الماضية، أنهت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية الأزمة الخاصة بالإيقاف الدولى للاتحاد المصرى لرفع الأثقال.

وتلقى الاتحاد المصرى لرفع الأثقال بريد إلكتروني رسمي من الاتحاد الدولى لرفع الأثقال يفيد برفع الإيقاف عن الاتحاد المصرى وأحقيته في المشاركة في النشاط الدولى لرفع الأثقال، وذلك بعد قيام وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية بتكثيف جهودهم في استيفاء كافة المتطلبات والتي تمت من خلال العديد من المخاطبات مع الاتحاد الدولى لرفع الأثقال ومنها سداد الغرامات الموقعة على الجانب المصرى.

وتكثف وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية في الوقت الحالي جهودها بشأن سرعة انهاء إجراءات مشاركة منتخب مصر في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال والمقرر أقامتها بدولة أوزبكستان خلال الفترة من ٥ حتى ١٥ ديسمبر ٢٠٢١.