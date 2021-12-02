تقارير تكشف مصير معلول من الاستمرار مع تونس بعد الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تونسية، موقف علي معلول لاعب الأهلي والمنتخب التونسي، بعد الإصابة التي تعرض لها رفقة "نسور قرطاج".

وبحسب صحيفة "الصباح" التونسية، فإن من المنتظر أن يغيب معلول عن مباراة سوريا المقبلة والمقرر لها، غدًا الجمعة، بسبب الإصابة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن معلول يعاني من إصابة خفيفة حيث يعاني اللاعب من شد عضلي فقط يتطلب الراحة أربعة أيام.

وكان المنتخب التونسي افتتح مشواره في بطولة كأس العرب بالفوز على منتخب موريتانيا بنتيجة (5-1).

جدير بالذكر أن معلول تعرض للإصابة في العضلة الضامة، قبل التحاقه بالمنتخب التونسي حيث تعرض للإصابة في مباراة غزل المحلة الأمر الذي جعله يغيب عن مباراة سموحة الأخيرة بالدوري والتي انتهت لصالح الأهلي بنتيجة (4-1).