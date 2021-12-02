بعد تصريحاته عن بنشرقي.. رسالة جديدة من مدرب المغرب للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب المغرب المحليين ومنتخب الرديف، عن نادي الزمالك بعد تصريحاته بأن بطولة كأس العرب ستكون فرصة لأشرف بنشرقي بانتقاله لنادٍ أكثر تميزًا من نادي الزمالك.

وقال عموتة في تصريحات عبر صحيفة "LE 360" المغربية، :"لم أقصد الإساءة لنادي الزمالك، أنا كنت قريبًا من تدريب الفريق قبل أربع سنوات".

وأضاف عموتة :"الزمالك من كبار القارة، وأتمنى لهم التوفيق سواء مع بقاء بنشرقي أو رحيله".

ويتواجد حاليًا المغربي الدولي أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك رفقة منتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس العرب والتي تقام حاليًا في قطر.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بنشرقي مع الزمالك في نهاية الصيف المقبل، حيث حاولت إدارة حسين لبيب تجديد عقد اللاعب دون الوصول لاتفاق.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك طلب من بنشرقي أن يعلن موقفه مع النادي سواء بالبقاء أو الرحيل عن القلعة البيضاء.