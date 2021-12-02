بوندسليجا يدرس تخفيض نسبة الحضور الجماهيري بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ:

يتوقع هندريك فوست رئيس وزراء ولاية شمال الراين-فيستفاليا تقليص النسبة المسموح بها للحضور الجماهيري بشكل كبير في مباريات كرة القدم وذلك قبل الاجتماع الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم بين الحكومة الألمانية ورؤساء وزراء الولايات.

وقال فوست لشبكة "زد دي اف" التليفزيونية اليوم الخميس أنه سيكون هناك نقاشات موسعة حول هذا لملف ، حيث نفذت العديد من الولايات قيودها الخاصة ولكن يتم السعي إلى اتباع نهج موحد على الصعيد الوطني.

ومن المتوقع أن يتم مناقشة إمكانية تقليص نسبة الحضور الجماهيري بين 50% و75% ، وأوضح فوست "أريد العدد الذي سيجلب القدر الأكبر من الحماية الصحية مع التدخل بشكل مناسب فيما يخص حقوق الأشخاص الملقحين".

ويلتقي بوروسيا دورتموند المنتمي إلى شمال الراين –فيستفاليا ، مع ضيفه بايرن ميونخ بعد غد السبت في قمة مباريات البوندسليجا.