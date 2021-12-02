بعد تخطي لبنان.. منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

بدأ منتخب مصر استعداداته لمواجهة السودان في الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس العرب التي انطلقت يوم 30 نوفمبر الماضي في الدوحة.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالفوز على لبنان بهدف دون رد، بينما تلقى السودان هزيمة ثقيلة بنتيجة 4-0 من نظيره الجزائري.

وشارك في تدريبات المنتخب صباح اليوم الخميس، جميع اللاعبين، على أن يتحدد موقف حمدي فتحي من المشاركة بناء على نتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها ظهرا.

ومن المقرر أن يكون تدريب اليوم مغلقًا حسب الترتيبات الإعلامية للبطولة، فيما سيكون تدريب الغد السابق للمباراة مفتوحا لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام يسبقه مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش المدير الفني وأحمد حجازي نجم الفريق

وكان المنتخب الوطني قد أدى مرانا أمس بعد انتهاء مباراته مع لبنان على ملعب المباراة وشارك فيه جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا بها أو شاركوا في جزء منها.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السودان في السابعة مساء السبت المقبل.