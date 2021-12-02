شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملفات تنتظر الحسم فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد القلعة البيضاء 3 ملفات تنتظر الحسم المبكر بعد عودة مجلس إدارة مرتضى منصور لتولى مهام إدارة الزمالك مجددا، والتى تخص الناحية الفنية والجهاز الفنى وأيضا التجديد.

ويرصد ”الخليج 365” الثلاث ملفات التى تحتاج إلى حسم مبكر فى الزمالك بالتقرير التالى:

تعيين المدرب المساعد

اقترب أمير عزمى مجاهد نجم الزمالك والمدير الفنى لفريق السكة الحديد السابق من تولى منصب المدرب المساعد مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول بنادى الزمالك، وذلك بعد الوصول لاتفاق بين الزمالك وأمير على كل تفاصيل العقد.

وحصل الزمالك على موافقة كارتيرون لانضمام أمير عزمى للجهاز المعاون، حيث رحب المدير الفنى بتواجد أمير معه، مؤكدا لإدارة الزمالك أنه يعرفه جيدا سواء لاعبا أو مدربا عقب اعتزاله.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن انضمام أمير عزمي للجهاز المعاون عقب وصول كارتيرون إلى القاهرة، قادما من الإمارات عقب الراحة التى حصل عليها لمدة 5 أيام نتيجة توقف الدورى بسبب انشغال المنتخب بالمشاركة فى بطولة كأس العرب المقامة حاليا فى قطر.





إلغاء معسكر الإمارات

فيما ينتظر مجلس إدارة نادى الزمالك عودة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق إلى القاهرة، من أجل حسم مصير معسكر الفريق المقرر إقامته فى دولة الإمارات فى شهر يناير المقبل، حيث يرغب المجلس فى إلغاء التعاقد مع الشركة المنظمة للمعسكر.

ومن المنتظر أن يعرض مجلس إدارة الزمالك الأمر على الفرنسى كارتيرون، لاتخاذ القرار المناسب سواء باستمرار التعاقد مع الشركة المنظمة أو إلغاء التعاقد، وتعويض الفريق بمعسكر إعداد آخر.

ويبحث مجلس إدارة الزمالك فسخ تعاقده مع الشركة المنظمة لمعسكر الفريق المقبل فى الإمارات، لعدة أسباب، فى مقدمتها عدم حصول الزمالك على مقابل مادى من المعسكر، كما أن الشركة المنظمة لها واقعة مؤسفة مع الزمالك فى عهد مرتضى منصور بقيامها بالتعاقد مع النادى على معسكر أوروبى ثم أخلت بشروط التعاقد وتم إلغاء المعسكر، وستقوم الإدارة القانونية فى النادى بدراسة عقد المعسكر للعمل على فسخه قانونيا.



تجديد تعاقد بن شرقى تجديد تعاقد بن شرقى كما تستعد إدارة الزمالك لإنهاء ملف التجديد للاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالى، وفى مقدمتهم المغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق، والذى يعتبر أحد أهم الملفات التى يرغب مسئولو الزمالك فى حسمها قبل حلول يناير المقبل، حيث يحق لهم التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل.

وتستغل إدارة الزمالك فترة التوقف الطويلة للدورى لإنهاء ملف التفاوض مع أشرف بن شرقى على أن يوقع العقود عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده فى كأس العرب وتحديدا قبل مباراة المقاولون العرب فى الجولة السابعة من الدورى والتى تقام يوم 21 ديسمبر المقبل.