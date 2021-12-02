شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية يرفعان الإيقاف عن اتحاد الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية الأزمة الخاصة بالإيقاف الدولى للاتحاد المصرى لرفع الأثقال من أجل مشاركة المنتخب فى بطولة العالم بأوزبكستان.

وتلقى الاتحاد المصرى لرفع الأثقال بريدا إلكترونيا رسميا من الاتحاد الدولى لرفع الأثقال يفيد برفع الإيقاف عن الاتحاد المصرى وأحقيته فى المشاركة فى النشاط الدولى لرفع الأثقال، وذلك بعد قيام وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية بتكثيف جهودهم فى استيفاء المتطلبات، والتى تمت من خلال العديد من المخاطبات مع الاتحاد الدولى لرفع الأثقال، ومنها سداد الغرامات الموقعة على الجانب المصرى.

وتكثف وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية فى الوقت الحالى جهودها بشأن سرعة إنهاء إجراءات مشاركة منتخب مصر فى منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال، والمقرر إقامتها بدولة أوزبكستان خلال الفترة من 5 حتى 15 ديسمبر 2021.