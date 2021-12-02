شكرا لقرائتكم خبر عن مران مغلق لمنتخب مصر اليوم فى قطر.. والفحوصات تحدد مشاركة حمدى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى المنتخب الوطنى تدريباته، اليوم، استعدادا للقاء السودان فى السادسة بتوقيت القاهرة من مساء بعد غد السبت، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا فى الدوحة.

يشارك فى مران اليوم جميع اللاعبين، ويتحدد موقف حمدى فتحى من المشاركة على نتيجة الفحوصات الطبية التى سيجريها ظهر اليوم.

ومن المقرر أن يكون تدريب منتخب مصر، اليوم، مغلقًا حسب الترتيبات الإعلامية للبطولة، فيما سيكون تدريب الغد السابق على المباراة مفتوحا لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام.

وافتتح منتخب مصر مشواره أمس فى بطولة كأس العرب، وحقق فوزا صعبا على لبنان بهدف نظيف سجله محمد مجدى أفشة.