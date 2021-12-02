شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والسودان فى بطولة كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر مع نظيره السودانى، فى الجولة الثانية بدورى المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة حاليا فى قطر وتنتهى يوم 18 ديسمبر الجارى.

موعد مباراة مصر والسودان

تقام مباراة مصر والسودان يوم السبت المقبل، وتحديدا فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت الدوحة.

مباراة مصر والسودان باستاد أبو عبود

ويستضيف استاد راس أبو عبود فى قطر، مباراة مصر والسودان فى الجولة الثانية بدورى المجموعات ببطولة كأس العرب السبت المقبل.

مصر والسودان يبحثان عن الفوز

يدخل منتخب مصر المباراة بدافع الفوز وتخطى السودان، لمزاحمة الجزائر على تصدر الترتيب، بعد التغلب على لبنان بهدف نظيف فى الجولة الأولى، فى المقابل يخوض المنتخب السودانى، اللقاء بعد تلقيه هزيمة كبيرة من المنتخب الجزائرى برباعية نظيفة، وسيحاول مصالحة جماهيره بالفوز على الفراعنة.

مصر والسودان فى المركزين الثانى والرابع

يحتل منتخب مصر المركز الثانى فى المجموعة برصيد 3 نقاط خلف منتخب الجزائر المتصدر بنفس الرصيد، بينما يسكن منتخب السودان المركز الرابع والأخير بدون نقاط.