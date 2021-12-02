شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط بالجبلاية تشرف على الانتخابات بعد موافقة فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على طلب الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بأن تتولى لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد عبده صالح الإشراف على العملية الانتخابية لاختيار مجلس جديد فى شهر يناير المقبل.

وطلبت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة من فيفا فى وقت سابق، سحب عملية الإشراف على الانتخابات من اللجنة التى تدير الجبلاية حاليا، على أن تقوم لجنة الانضباط بهذا الدور، خاصة أنها تتكون من مستشارين وقضاة، وهو ما وافق عليه فيفا.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على التعديلات التى طلبتها الجمعية العمومية للجبلاية فى إجرائها على لائحة النظام الأساسى، حيث طلبت الأندية من فيفا إجراء بعض التعديلات، وعلى رأسها تطبيق بند الـ8 سنوات تصاعديا وبأثر رجعى، بحيث لا يحق لكل من قضى فى مجلس ادارة اتحاد الكرة دورتين متصلتين أو منفصلتين، أن يترشح مجددا إلا على منصب أعلى من الذى كان عليه فى الدورتين السابقتين.

كما تضمنت التعديلات التى وافق عليها فيفا إقامة الانتخابات المقبلة بنظام القوائم المغلقة، وأن يتكون المجلس من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و6 أعضاء ومقعد للمرأة.