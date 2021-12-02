شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. فاطمة عمر.. طموح بلا حدود فى عالم الميداليات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل فاطمة عمر لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، إنجازاتها المتتالية على صعيد حصد الميداليات العالمية ، حيث إنها لاعبة تعلم جيدا طريق التتويج والوقوف على المنصات .

ونجحت فاطمة عمر أمس فى تحقيق الفوز بالميدالية البرونزية لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية والمقامة حالياً في جورجيا خلال منافست وزن67 كجم برفع ثقل وزنه 122 كجم .

كما استطاعت الرباعة البارالمبية فاطمة عمر هذا العام مواصلة إنجازاتها العالمية، بعد إضافة الميدالية السادسة لها عبر تاريخ مشوارها فى دورات الألعاب البارالمبية بحصد فضية طوكيو 2020 فى وزن 67 كجم.

تمتلك الرباعة فاطمة عمر إرادة حديدية فى التغلب عل الصعاب من أجل الوصول إلى منصات التتويج، ورفع علم بلدها عاليا فى المحافل الدولية.

وتُعد فاطمة عمر، لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى، هى المرأة الوحيدة على مستوى العالم التى حصلت على 6 ميداليات أولمبية على التوالي، في إنجاز لم يسبقها إليه أحد.

ميداليات اللاعبة مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين على التوالى، وتوجت فاطمة عمر بالميداليات الذهبية في الدورات الأولمبية في سيدني 2000 وأثينا 2004 وبكين 2008 ولندن 2012، وواحدة فضية في البرازيل بأولمبياد ريو دى جانيرو 2016 وفضية طوكيو الأخيرة.

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعبة فاطمة عمر بالصور التالية :



فاطمة عمر أسطورة حية



فاطمة عمر



فاطمة عمر



فاطمة عمر



فاطمة عمر وميدالية جورجيا