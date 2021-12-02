بالفيديو.. كيف علق صلاح على ترتيبه في قائمة بالون دور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على ترتيبه في قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة.

وحل صلاح في المركز السابع في القائمة بعدما جمع 121 نقطة، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الذي جاء في المركز السادس، بينما تُوج ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان بالجائزة للمرة السابعة في تاريخه.

وعقب مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي، سُئل صلاح عن رأيه في مركزه بالقائمة، ليرد بابتسامة ساخرة ويقول: "لا تعليق".

وحسم ليفربول نتيجة لقاء ديربي ميرسيسايد لصالحه بنتيجة (4-1)، ليواصل ملاحقة تشيلسي ومانشستر سيتي على صدارة بريميرليج.

وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول، ليرفع رصيده إلى 13 هدفا، ويوسع الفارق بينه وبين جيمي فاردي أقرب منافسيه إلى 4 أهداف.