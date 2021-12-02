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بالفيديو.. كيف علق صلاح على ترتيبه في قائمة بالون دور؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق محمد صلاح لاعب الإنجليزي، على ترتيبه في قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة.

وحل صلاح في المركز السابع في القائمة بعدما جمع 121 نقطة، خلف البرتغالي لاعب مانشستر يونايتد الذي جاء في المركز السادس، بينما تُوج ليونيل نجم باريس سان جيرمان بالجائزة للمرة السابعة في تاريخه.

وعقب مباراة إيفرتون وليفربول في ، سُئل صلاح عن رأيه في مركزه بالقائمة، ليرد بابتسامة ساخرة ويقول: "لا تعليق".

وحسم ليفربول نتيجة لقاء ديربي ميرسيسايد لصالحه بنتيجة (4-1)، ليواصل ملاحقة ومانشستر سيتي على صدارة بريميرليج.

وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول، ليرفع رصيده إلى 13 هدفا، ويوسع الفارق بينه وبين جيمي فاردي أقرب منافسيه إلى 4 أهداف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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