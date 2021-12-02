تعرف على التشكيل المتوقع لقمة مانشستر يونايتد وآرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - قمة منتظرة مساء اليوم الخميس ستكون على مسرح الأحلام ملعب "أولد ترافورد" ضمن حسابات الأسبوع الرابع عشر من بريميرليج.

هذه القمة ستكون مهمة لكل فريق خاصة مانشستر يونايتد الذي يبدأ عهد جديد مع مدربه الألماني رالف رانجنيك والذي يقود الفريق خلفًا للنرويجي أولي سولشاير والذي رحل بسبب سوء النتائج.

يونايتد بحسب تقارير صحفية إنجليزية وتحديدًا "Evening standard"، أكدت أن يونايتد سيلعب بطريقة هجومية حيث سيكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد ديخيا.

خط الدفاع: أليكس تيليس - إريك بايلي / هاري ماجواير - فيكتور لينديلوف - آرن فان بيساكا.

خط الوسط الدفاعي: ماكتومناي - فريد.

خط الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديز - جادون سانشو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 18 نقطة، حيث فشل فريق "الشياطين الحمر" في تحقيق أي انتصار خلال آخر ثلاث جولات بالخسارة من مانشستر سيتي وواتفورد ثم التعادل بالجولة الماضية ضد تشيلسي.

في المقابل، يأمل مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال لاستغلال تعادل ويست هام أمام برايتون بنتيجة (1-1) للارتقاء للمركز الرابع والتواجد في المربع الذهبي.

آرسنال في الجولة الماضية استعاد ذاكرة الانتصارات بالفوز على نيوكاسل بنتيجة (2-0) بعد خسارة مذلة من ليفربول بنتيجة (4-0).

ويحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 23 نقطة بفارق نقطة فقط عن جاره اللندني ويست هام.

ومن المتوقع أن يلعب آرسنال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: آرون رامسدايل.

خط الدفاع: نونو تافاريس - جابرييل ماجاليس - بنجامين وايت - تاكيهيرو تومياسو.

خط الوسط الدفاعي: توماس تييي بارتي - ألبيرت لوكونجا.

خط الوسط الهجومي: جابرييل مارتينيلي - مارتن اوديجارد - إيميل سميث روي.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج.