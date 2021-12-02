كلوب عن غضب صلاح: "أراد تسجيل الثالث في مرمى إيفرتون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، سبب غضب محمد صلاح لاعب الريدز عقب الفوز على إيفرتون في ديربي ميرسيسايد.

وحل ليفربول ضيفا على غريمه إيفرتون في ملعب جوديسون بارك، ونجح الريدز في تسجيل رباعية مقابل هدف ليواصل ملاحقة تشيلسي ومانشستر سيتي على صدارة بريميرليج.

وسجل صلاح هدفين خلال المباراة في الدقائق 19و64، بينما افتتح جوردان هندرسون أهداف اللقاء في الدقيقة 9 وأضاف ديوجو جوتا الهدف الرابع في الدقيقة 79.

وعقب المباراة، قال كلوب لمنصة "أمازون برايم"، عند إبلاغه بإحصائيات أهداف صلاح خلال الموسم: "هذا جنون".

وأضاف مدرب ليفربول: "لقد غضب (صلاح) بعد المباراة، لقد أراد تسجيل هدف ثالث.. هكذا هم المهاجمين".

وتابع: " هدف صلاح الثاني نموذجا في كيفية إجبار الخصم على ارتكاب أخطاء، لقد وضع كولمان (لاعب إيفرتون) تحت الضغط للحصول على الكرة، لقد كانت فرصة جيدة للتسجيل".

ووسع صلاح فارق الأهداف بينه وبين جيمي فاردي أقرب منافسيه على صدارة هدافي بريميرليج، حيث يتصدر الدولي المصري الترتيب برصيد 13 هدفا يليه فاردي بـ9 أهداف.