"صلاح يرسل إيفرتون للقاع" .. صحف إنجلترا تشيد بتألق الملك المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه لفوز تاريخي على إيفرتون بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في قمة الأسبوع الرابع عشر من بريميرليج.

صلاح بدوره سجله هدفين في شباك إيفرتون، حيث حقق "الريدز" أكبر انتصار على ملعب "جوديسون بارك" لم يتحقق منذ 39 عامًا.

وعزز صلاح صدارته في قمة هدافي بريميرليج برصيد 13 هدفًا ليوسع الفارق مع جيمي فاردي هداف ليستر سيتي إلى أربعة أهداف.

ليفربول أيضًا حافظ على وضعه في جدول الترتيب بـ31 نقطة ليكون على بعد نقطة من مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ونقطتين من تشيلسي المتصدر.

في المقابل، عجز إيفرتون في تحقيق الانتصار للمباراة الثامنة على التوالي خلال هذا الموسم ليتوقف رصيده عند 15 نقطة.

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز ما تناولته الصحف البريطانية عن هدفي صلاح أمام إيفرتون:

"صلاح يرسل إيفرتون للقاع"

أشادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بالدور الذي قام به محمد صلاح بتسجيله هدفين في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون.

وأضافت الصحيفة، أن صلاح أرسل إيفرتون إلى قاع الدوري بعدما توقف رصيد "التوفيز" عند 15 نقطة ليتراجع للمركز الرابع عشر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ليفربول حقق أكبر انتصارًا لم يتحقق على ملعب "جوديسون بارك" معقل إيفرتون منذ 39 عامًا.

الصحيفة تحدثت أيضًا أن نتيجة مباراة إيفرتون وليفربول وضعت مدرب "التوفيز" رفائيل بينيتيز في خطر نظرًا لعدم تحقيق الفريق أي انتصار في آخر 8 جولات.

"هيمنة ليفربول بمساعدة صلاح"

سلطت صحيفة "ذا صن"، الضوء على محمد صلاح، قائلة :"هدفان لمحمد صلاح وثلاث نقاط أخرى ليورجن كلوب".

وأضافت الصحيفة، أن النتيجة كانت من الممكن أن تكون أثقل بكثير نظرًا لفارق المستوى بين ليفربول وإيفرتون.

الصحيفة قالت، إن ليفربول واصل هيمنته في عهد يورجن كلوب، موضحة أن "الريدز" وصل لـ500 هدف في ولاية المدير الفني الألماني.

جماهير ليفربول بدورها سخرت من مدربها السابق رفائيل بينيتيز بعدما تلقى أربعة أهداف بحسب "ذا صن".

"غضب صلاح"

وصفت صحيفة "إكسبريس"، المستوى الذي قدمه محمد صلاح أمام إيفرتون بـ"الغضب" في إشارة إلى مركزه وحصوله على الترتيب السابع في جائزة الكرة الذهبية.

ولفتت الصحيفة، أن صلاح لم يكتف بالتسجل مرتين أمام إيفرتون، حيث كان يريد التسجيل مرة ثالثة.

وأشادت الصحيفة البريطانية، بهدف صلاح الثاني بعدما وضع قائد إيفرتون كولمان تحت ضغط ليخطأ في إبعاد الكرة وهو ما جعل "مو" يستغل الفرصة ويسجل.

"كابوس إيفرتون"

قالت صحيفة "اندبندنت"، إن فريق إيفرتون ومشجعيه عاشوا ليلة تصف بـ"الكابوس" بعدما تلقى الفريق خسارة صعبة على يد الغريم والجار اللدود ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف.

السيناريو الأسوأ عند إيفرتون قيام جماهير ليفربول بالغناء والسخرية على فريقهم ومدربه رفائيل بينيتيز لمدة 21 دقيقة.

الصحيفة ذكرت أيضًا، أن السبب في هذا الكابوس هو محمد صلاح بتسجيله هدفين إلى جانب دور جوردان هندرسون قائد الفريق بتسجيله هدف وصناعته لهدف.