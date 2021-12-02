مباريات اليوم.. مانشستر يونايتد يصطدم بآرسنال في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تستأنف اليوم منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي أهم مباريات الخميس.
ويصطدم مانشستر يونايتد بأرسنال في الظهور الأول للألماني رالف رانجنيك المدير الفني الجديد للشياطين الحمر.
ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:
توتنهام هوتسبير× برينتفورد.. الموعد 9:30 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.
مانشستر يونايتد× آرسنال.. الموعد 10:15 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.
تورينو× إمبولي.. الموعد 7:30 مساءً
لاتسيو× أودينيزي.. الموعد 9:45 مساءً