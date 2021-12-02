طلعت يوسف يفجر مفاجأة: لم أستقل من تدريب الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

فجر طلعت يوسف مفاجأة بإعلان عدم استقالته من تدريب الإسماعيلي حتى الآن على الرغم من إعلان إدارة النادي رحيله والتعاقد مع مدرب آخر.

وفي حوار مع قناة "أون تايم سبورتس 1" قال طلعت يوسف :"حتى الآن لم أبلغ إدارة الإسماعيلي بفسخ التعاقد، وبالتالي لم أتقدم باستقالتي".

وأضاف يوسف :"لست موظفا لأتقدم باستقالتي، يربطني عقدا مع النادي وفي حالة الرحيل يجب فسخ التعاقد من الطرفين، لكنني لم أفعل ذلك".

وتابع يوسف :"خلال فترة مرضي لم أشاهد أول مباراتين للإسماعيلي ولم أعرف ماذا دار بهما، شاهدت فقط المباراة الثالثة، ثم فوجئت برئيس النادي الجديد يقول أن المباراة التالية ستكون فرصتي الأخيرة، فأعلنت إنهاء العلاقة بيننا قبل أن تبدأ".

وأنهى طلعت يوسف :"ما قاله يحيى الكومي لا يمكن أن يصدر عن رئيس نادي بحجم الإسماعيلي، لقد حاول الاتصال بي أثناء فترة الانتخابات لكنني رفضت الرد حتى لا أكون مساندا لطرف على حساب آخر في الانتخابات".