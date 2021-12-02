شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يناقش خوض وديات فترة التوقف حال إلغاء معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش الجهاز الفني للأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى في هذه الآونة فكرة إقامة مباراتين وديتين حال الاستقرار النهائي على إلغاء معسكر الإمارات .

ويحدد موسيماني برنامج الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين بعد الانتهاء من مباراة سموحة ومناقشة خطة الاعداد للمرحلة المقبلة مع باقي أعضاء الجهاز الفني للأهلي.

وتتوقف مسابقة الدوري العام لمشاركة المنتخب الوطني فى بطولة كأس العرب، التى تقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر الجارى وحتى 18 ديسمبر الجارى، وكان الأهلى بصدد إقامة معسكر بالإمارات لتجهيز لاعبيه خلال هذه الفترة من التوقف لبطولة الدوري، إلا أن مصير هذا المعسكر أصبح غامضاً بعد تأجيل بطولة السوبر الأفريقى أمام الرجاء المغربى الذى قلل من أهمية معسكر الإمارات، فالأهلى كان ينوى السفر من الإمارات إلى قطر لمواجهة الرجاء المغربى فى السوبر الأفريقى أواخر ديسمبر المقبل، لكن تم تأجيل البطولة إلى فبراير المقبل لتتضاءل فرص إقامة المعسكر الإماراتي.